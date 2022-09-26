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الإثنين، 26-09-2022 02:49 م

تحذير من زلازل تضرب مصر

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الوكيل الإخباري- قال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر جاد القاضي، إن المنطقة الممتدة غربا من الإسكندرية وحتى السلوم، تتأثر بنشاط زلزالي في شرق البحر المتوسط.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية الحدث اليوم، أن زلزالا اليوم غرب الإسكندرية، رصد بقوة 3.6 على مقياس ريختر، وهي أول درجات الزلازل المتوسطة.

وذكر أن قربه من بعض التجمعات السكنية غرب الإسكندرية والعلمين الجديدة أدى إلى شعور بعض المواطنين به، لكنه لم يمثل خطورة كبيرة، مشددا على أهمية الأخذ في الاعتبار، كل عوامل الكود الزلزالي والأحمال في الاستثمارات الموجودة.

 

روسيا اليوم

 

 




 

 


 

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