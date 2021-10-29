تحذير من كارثة مقلقة قد تؤدي إلى تدمير العالم

الوكيل الاخباري- حذر تقرير جديد من أن تغير المناخ يمكن أن يدمر أكبر القوى الاقتصادية في العالم بحلول عام 2050، إذا لم يتخذ أي إجراء للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.



وصدر البحث الذي أجراه المركز الأورومتوسطي حول تغير المناخ (CMCC) عشية مؤتمر تغير المناخ COP26 في غلاسكو، والذي يبدأ يوم الأحد.



ويحذر من أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا من بين الدول التي ستتأثر، وكذلك كندا وفرنسا والبرازيل والمكسيك واليابان والصين وروسيا.



وقالت دوناتيلا سبانو، من مركز الأبحاث الإيطالي CMCC، إن هذه النتائج تظهر مدى خطورة تغير المناخ على أكبر اقتصادات العالم، من الجفاف وموجات الحر وارتفاع مستوى سطح البحر، إلى الإمدادات الغذائية المتناقصة والتهديدات للسياحة.

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وقدر التقرير أن دول مجموعة العشرين ستخسر 4% من إجمالي ناتجها الاقتصادي بحلول عام 2050، و8% بحلول عام 2100، إذا لم يتم خفض الانبعاثات بشكل كبير.



وتعد دول مجموعة العشرين مسؤولة عن حوالي 80% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية. ووقعوا جميعا على اتفاقية باريس في عام 2015، والتي حددت هدفا يتمثل في الحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة العالمية دون 2 درجة مئوية (3.6 درجة فهرنهايت) والاحتفاظ بها بشكل مثالي عند 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت).



ووجد التقرير أن تأثيرات الاحتباس الحراري، بما في ذلك الحرارة الشديدة وارتفاع مستويات سطح البحر، تسبب بالفعل الأضرار للاقتصادات الرائدة في العالم.



ويمكن أن تخسر فرنسا وإندونيسيا خمس أو أكثر من صيد الأسماك بسبب ارتفاع درجات حرارة المحيطات، في حين أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الساحلية بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر قد تكلف اليابان 468 مليار دولار، وجنوب إفريقيا 945 مليار دولار بحلول عام 2050 حسب تقديرات الباحثين.



كما حذروا من أنه إذا استمر الاحتباس الحراري بلا هوادة، فإن أوروبا ستسجل 90 ألف حالة وفاة بسبب الحرارة الشديدة كل عام بحلول نهاية هذا القرن، ارتفاعا من 2700 حاليا.



وفي شمال الولايات المتحدة، يمكن أن يهدد فيروس زيكا - الذي كان ينتقل محليا فقط في فلوريدا وتكساس - 83% من سكان البلاد بحلول عام 2050 إذا ظلت الانبعاثات مرتفعة واستمرت درجات الحرارة في الارتفاع، حسبما يشير التقرير.



ويمكن أن يكون أكثر من 92% من الناس في الولايات المتحدة معرضين أيضا لخطر الإصابة بحمى الضنك.



وأصدرت لجنة مكافحة تغير المناخ، التي تعمل مع اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، التقرير قبل أيام فقط من بدء قمة الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في اسكتلندا.

المصدر: روسيا اليوم