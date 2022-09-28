الأربعاء 28-09-2022
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الأربعاء، 28-09-2022 04:34 م

تحذير من موجة حر شديدة تضرب مصر

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الوكيل الاخباري- حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، من موجة شديدة الحرارة ستضرب أغلب الأنحاء في البلاد حتى بداية الأسبوع المقبل.

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وأضافت الأرصاد في بيان لها، أن درجات الحرارة المحسوسة المتوقعة اليوم جاءت كالتالي: القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية، السواحل الشمالية 35 درجة مئوية، 42 شمال الصعيد 42 درجة مئوية، جنوب الصعيد 44 درجة مئوية.

في سياق متصل، كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد، مؤكدة أن درجات الحرارة تستمر في الارتفاع خلال الأسبوع الجاري، وحتى بداية الأسبوع المقبل.

روسيا اليوم

 




 

 


 

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