تحرك في الكونغرس لعزل بايدن بتهمة شراء الأصوات

الوكيل الإخباري- تقدم النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا كوري ميلز بمقترح لعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد تعليقه شحنات الأسلحة لإسرائيل.

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وكتب ميلز في حسابه على منصة "تويتر": "من الواضح جدا الانتهاك الذي ارتكبه الرئيس بايدن في إساءة استخدامه للسلطة بحجب المساعدات المخصصة في الكونغرس لإسرائيل مقابل الحصول على مصالح سياسية".



وأضاف النائب الجمهوري: "هو (بايدن) يفعل ذلك بسبب نسبة الأصوات غير الملتزمة والبالغة نسبتها 13.2% في ولاية ميشيغان، حيث يتخلف الآن عن منافسه الرئيس السابق ترامب".



واعتبر أن بايدن يفعل ذلك لشراء الأصوات من المتظاهرين المؤيدين لـ"حماس" في حرم الجامعات. وهذا انتهاك واضح لمسؤوليته".



واختتم منشوره: "سأمضي قدماً في مقالاتي المتعلقة بالعزل وأطلب من رئيس مجلس النواب وزملائنا الانضمام إليّ".



يشار إلى أنه في وقت لاحق من يوم الجمعة بعد منشوره على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد ميلز أنه قدم اقتراحاً في مجلس النواب بالكونغرس لمساءلة بايدن بسبب وقفه مبيعات الأسلحة لإسرائيل.



RT