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الثلاثاء، 08-03-2022 01:14 م

تحرير 15 رهينة من قبضة "داعش" شمالي العراق

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الوكيل الإخباري-أعلنت السلطات العراقية، الثلاثاء، تحرير 15 رهينة احتجزهم عنصران من تنظيم "داعش" الإرهابي شمالي البلاد.

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ووفق بيان لفصيل "سرايا السلام" التابع لهيئة الحشد الشعبي (رسمية)، "تمكنت قوات الأمن العراقي من تحرير 15 رهينة كانوا محتجزين في منزل بمحافظة صلاح الدين (شمال)".


وأفاد البيان بأن "إرهابيين انتحاريين اثنين من تنظيم داعش، تحصنا في منزل يضم 15 مدنيًا في مدينة سامراء، للاحتماء بهم بعد أن حاصرت قوة من سرايا السلام المنزل".


وأضاف أن "القوة الأمنية تمكنت من اقتحام المنزل وقتل الإرهابيين الاثنين، وتحرير الرهائن الـ15 من دون وقوع إصابات".


وخلال الشهور الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".


ورغم إعلان العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.


إلا أن التنظيم لا يزال ينشط في بعض المحافظات الشمالية والشرقية، في وقت تكافح حكومة بغداد لاحتواء هجماته عبر شن عمليات أمنية وعسكرية شمال وغرب وشرق البلاد.

 

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