تحطم طائرة في نيبال على متنها 72 شخصا- فيديو

الوكيل الاخباري- تحطمت طائرة على متنها 72 شخصا في نيبال، حسبما نقلت وكالة فرانس برس عن متحدث باسم شركة Yeti للطيران صباح اليوم الأحد.



وقال المتحدث سودارسهان بارتولا للوكالة: "هناك 68 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم"، مضيفا أن "فرق الإغاثة في طريقها، ولا نعرف في الوقت الحاضر إن كان هناك ناجون".

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و أعلن مسؤول بسلطة الطيران المدني في نيبال أن 40 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، الأحد، عندما تحطمت طائرة في مدينة بوخارا بوسط البلاد، فيما انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لآخر لحظات للطائرة قبل سقوطها.





Video: from Nepal media of what is the plane’s final moments. Yeti Airlines🇳🇵 aircraft carrying 72 passengers crashed near Pokhara international airport. Details awaited.Video: from Nepal media of what is the plane’s final moments. pic.twitter.com/FqRtORFiAJ January 15, 2023

روسيا اليوم