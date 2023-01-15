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الأحد، 15-01-2023 09:29 ص

تحطم طائرة في نيبال على متنها 72 شخصا- فيديو

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الوكيل الاخباري- تحطمت طائرة على متنها 72 شخصا في نيبال، حسبما نقلت وكالة فرانس برس عن متحدث باسم شركة Yeti للطيران صباح اليوم الأحد.

وقال المتحدث سودارسهان بارتولا للوكالة: "هناك 68 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم"، مضيفا أن "فرق الإغاثة في طريقها، ولا نعرف في الوقت الحاضر إن كان هناك ناجون".

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و أعلن مسؤول بسلطة الطيران المدني في نيبال أن 40 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، الأحد، عندما تحطمت طائرة في مدينة بوخارا بوسط البلاد، فيما انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لآخر لحظات للطائرة قبل سقوطها.

 

 

روسيا اليوم

 


 




 

 


 

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