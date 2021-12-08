تحطم مروحية تقل رئيس الأركان الهندي

الوكيل الإخباري-قال مصدر دفاعي إن طائرة هليكوبتر عسكرية تقل رئيس أركان الجيش الهندي الجنرال بيبين روات تحطمت في جنوب الهند، الأربعاء.



وأفادت وسائل إعلام محلية في الهند بأن مسؤولين آخرين كانوا برفقة روات عندما تحطمت الطائرة في ولاية تاميل نادو بجنوب البلاد.

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وكتب سلاح الجو الهندي في تغريدة "تعرضت مروحية من طراز إم أي-17ف5 تنقل قائد هيئة أركان الدفاع الجنرال بيبين روات لحادث (الأربعاء) قرب كونور في تاميل نادو".