تحطم مقاتلة "إف-14" في إيران وإصابة الطيار ومساعده

الوكيل الإخباري - أفادت الوكالة الرسمية الإيرانية للأنباء "إرنا" بأن مقاتلة من طراز "إف - 14" تحطمت في إقليم أصفهان في وسط البلاد، اليوم (السبت)، بسبب عطل تقني.

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وقالت إن "الطيار ومساعده نجحا في القفز بمقعديهما من الطائرة بسلام وأصيبا بجروح طفيفة فحسب".



ووفقاً للوكالة، فإن "المقاتلة التابعة للقوات الجوية الإيرانية تعرضت لعطل فني أثناء مهمة هذا الصباح بينما كانت تهبط في قاعدة الشهيد بابائي في أصفهان".



وهو ثاني حادث من هذا النوع خلال أقلّ من شهر في المنطقة، بعد تحطم طائرة "إف-7" في 24 مايو (أيار) مما أدى إلى مقتل طيارَين.



وقال مسؤول العلاقات العامة للجيش الإيراني في منطقة أصفهان لوكالة "تسنيم": "تعرضت مقاتلة إف-14 لخلل فني صباح اليوم السبت".

وأضاف "هبط طيارها ومساعده بالمظلة وتم نقلهما إلى مستشفى الزهراء لتلقي العلاج الطبي"، مشيرًا إلى أن الطائرة "تحطّمت".

الشرق الأوسط