السبت 18-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الأميرة دانا فراس تلتقي وزير الثقافة الايطالي

نادي إبداع الكرك يطلق جائزة مالية للابتكار

الزعبي : ثقافة البلقاء تحرص على اكتشاف المبدعين

مجلس الإفتاء الأوروبي يحدد موعد أول أيام عيد الأضحى

تعرف على الأسباب الـ 7 وراء جنون الأسعار

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى أبو الغنم والهنيدي

الفيدرالي الأميركي: نركز بشدة على خفض التضخم

ارتفاع أسعار مواد التجميل ومستحضرات العناية بالبشرة 15%

الامانة تكشف الهدف من مشروع مدينة السيارات

ضبط اعتداءات على المياه في الكرك

السبت، 18-06-2022 04:20 م

تحطم مقاتلة "إف-14" في إيران وإصابة الطيار ومساعده

article_5ce4615f4a0c79_00132782-678x381-1-660x330


الوكيل الإخباري - أفادت الوكالة الرسمية الإيرانية للأنباء "إرنا" بأن مقاتلة من طراز "إف - 14" تحطمت في إقليم أصفهان في وسط البلاد، اليوم (السبت)، بسبب عطل تقني.

اضافة اعلان


وقالت إن "الطيار ومساعده نجحا في القفز بمقعديهما من الطائرة بسلام وأصيبا بجروح طفيفة فحسب".


ووفقاً للوكالة، فإن "المقاتلة التابعة للقوات الجوية الإيرانية تعرضت لعطل فني أثناء مهمة هذا الصباح بينما كانت تهبط في قاعدة الشهيد بابائي في أصفهان".


وهو ثاني حادث من هذا النوع خلال أقلّ من شهر في المنطقة، بعد تحطم طائرة "إف-7" في 24 مايو (أيار) مما أدى إلى مقتل طيارَين.


وقال مسؤول العلاقات العامة للجيش الإيراني في منطقة أصفهان لوكالة "تسنيم": "تعرضت مقاتلة إف-14 لخلل فني صباح اليوم السبت".

 

وأضاف "هبط طيارها ومساعده بالمظلة وتم نقلهما إلى مستشفى الزهراء لتلقي العلاج الطبي"، مشيرًا إلى أن الطائرة "تحطّمت".

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

إقرأ ايضا
_125019883_gettyimages-1231772319

تسليم مشروع الدستور التونسي الجديد للرئيس الاثنين المقبل

000_1A879X

بدءا من الاثنين المقبل.. بن سلمان يزور مصر والأردن وتركيا

cfeb10fc-image770x420cropped

وفاة طفلين بعد تفشي الكوليرا شمال العراق

22016229181445

قتلى بهجوم مسلح على معسكر عمل في باكستان

6202212195710776135415

مجلس الإفتاء الأوروبي يحدد موعد أول أيام عيد الأضحى

62adcd2a4236045c945c72dc

كييف توعز بتدمير موجودات الأكاديمية البحرية في خيرسون ومديرها يرفض الانصياع

أخبار متعلقة
main_image62a30964dfeaf

قرداحي يثير غضب السعوديين مجددا

55686299_101

بريطانيا: أكثر من 9 آلاف إصابة و 60 وفاة جديدة بكورونا

image (1)

الصحة العالمية تعود إلى أصل كورونا بعد عامين من الجائحة

106630Image1-775x445_d

الطيران الحربي العراقي يقصف معاقل للإرهابيين

ثثثث

جدري القرود .. 21 إصابة بأميركا وأكثر من 700 في العالم

image (2)

بايدن يحمل روسيا مسؤولية ارتفاع الأسعار في العالم