السبت 14-01-2023
الوكيل الاخباري

الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً

الاردني القضاة بطلاً لمدينة رومانية .. لهذا السبب !

الفايز : وزير الداخلية قرر الافراج عن 800 موقوفاً بالمرحلة الاولى

دفعة تقاعدات جديدة واسعة في الأمن العام - اسماء

تركيا تعرض على الأمريكيين والأوروبيين ضخ الغاز من إيران إلى أوروبا

الدفاعات الروسية تعترض صاروخا أوكرانيا من طراز Tochka-U في إقليم بريانسك

الرئاسة التركية: لن نشارك في العقوبات الغربية المفروضة على روسيا

ليتوانيا تكشف سبب انفجار خط أنابيب الغاز

رئيس الديوان الملكي يؤكد ضرورة تسارع وتيرة الإنجاز بمشروع تأهيل تلال الفوسفات

إحالة عدد من كبار ضباط الأمن العام الى التقاعد - أسماء

السبت، 14-01-2023 09:37 ص

تحقيق جديد يطلقه الجمهوريون في الكونغرس بشأن وثائق جو بايدن السرية

63c239a64236044f1a55946b


الوكيل الاخباري- أطلقت اللجنة القضائية في مجلس النواب التي يسيطر عليها الجمهوريون تحقيقا جديدا فيما يتعلق بالوثائق السرية للرئيس الأمريكي جو بايدن.

اضافة اعلان

 

وبحسب موقع "ذا هيل"، أرسل رئيس اللجنة جيم جوردان (جمهوري من ولاية أوهايو) رسالة إلى المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند لإخطاره ببدء الإجراءات وطلب أيضا مستندات منه بشأن قرار وزارة العدل بتعيين مستشار خاص للتحقيق في أوراق بايدن.

بالإضافة إلى ذلك، يريد الجمهوريون أن يتلقوا من الوزارة وثائق وبيانات عن التفاعل بين وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي والبيت الأبيض بشأن مسألة تعيين مدع عام خاص. ويتوقعون تحقيق ذلك بحلول 27 يناير.

في وقت سابق، أطلقت لجنة مجلس النواب للرقابة والمساءلة، التي يسيطر عليها الجمهوريون أيضا، تحقيقها الخاص في وثائق بايدن السرية.

بعض الجمهوريين مقتنعون بأن البيت الأبيض أخفى عن عمد هذه الحادثة عن الجمهور في الفترة التي سبقت انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، التي جرت في 8 نوفمبر من العام الماضي.

وتتشعب أزمة "الوثائق السرية" في الولايات المتحدة بشكل متسارع، وتتحول إلى أداة في الصراع بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، في وقت تشهد فيه البلاد تورط رئيسين من الحزبين في هذا الملف.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202221125429323357932

الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً

63c2acf2423604330d3f37d8

جنرال أمريكي متقاعد: تحرير سوليدار نجاح كبير للجيش الروسي

63c29c144c59b701922ca783

الدفاعات الروسية تعترض صاروخا أوكرانيا من طراز Tochka-U في إقليم بريانسك

63c2a92f4c59b779b8075651

الرئاسة التركية: لن نشارك في العقوبات الغربية المفروضة على روسيا

image - 2023-01-14T161642.815

البرازيل.. القبض على وزير العدل في عهد بولسونارو

63c286f542360432e24a73fc

وسائل إعلام: رئيس الوزراء البريطاني يقرر نقل 12 دبابة من طراز تشالنجر 2 إلى كييف

أخبار متعلقة
image - 2023-01-12T103607.342

نجاح جراحة لإزالة أنسجة سرطانية من سيدة أمريكا الأولى

sVky2O0uAj1Rn0qoNbqPUzWTRj6m5Lt0yN3ruEs7

الرئيس المكسيكي يطالب بايدن بإنهاء "ازدراء" واشنطن لأميركا اللاتينية

63bcf7104c59b740442d7bf1

ترامب يعلق على العثور على وثائق سرية بحوزة بايدن

465578

أول تعليق علني من بايدن على الاحتجاجات في البرازيل

1000_3dff41f456

بايدن يزور الحدود الأميركية-المكسيكية للمرة الأولى منذ توليه الرئاسة

63b9158042360474c665776c

أول تعليق لبايدن بعد انتخاب مكارثي رئيسا لمجلس النواب الأمريكي