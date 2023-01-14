تحقيق جديد يطلقه الجمهوريون في الكونغرس بشأن وثائق جو بايدن السرية

الوكيل الاخباري- أطلقت اللجنة القضائية في مجلس النواب التي يسيطر عليها الجمهوريون تحقيقا جديدا فيما يتعلق بالوثائق السرية للرئيس الأمريكي جو بايدن.

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وبحسب موقع "ذا هيل"، أرسل رئيس اللجنة جيم جوردان (جمهوري من ولاية أوهايو) رسالة إلى المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند لإخطاره ببدء الإجراءات وطلب أيضا مستندات منه بشأن قرار وزارة العدل بتعيين مستشار خاص للتحقيق في أوراق بايدن.



بالإضافة إلى ذلك، يريد الجمهوريون أن يتلقوا من الوزارة وثائق وبيانات عن التفاعل بين وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي والبيت الأبيض بشأن مسألة تعيين مدع عام خاص. ويتوقعون تحقيق ذلك بحلول 27 يناير.



في وقت سابق، أطلقت لجنة مجلس النواب للرقابة والمساءلة، التي يسيطر عليها الجمهوريون أيضا، تحقيقها الخاص في وثائق بايدن السرية.



بعض الجمهوريين مقتنعون بأن البيت الأبيض أخفى عن عمد هذه الحادثة عن الجمهور في الفترة التي سبقت انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، التي جرت في 8 نوفمبر من العام الماضي.



وتتشعب أزمة "الوثائق السرية" في الولايات المتحدة بشكل متسارع، وتتحول إلى أداة في الصراع بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، في وقت تشهد فيه البلاد تورط رئيسين من الحزبين في هذا الملف.

روسيا اليوم