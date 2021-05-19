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الأربعاء، 19-05-2021 08:54 ص

تحقيق جنائي يستهدف منظمة ترامب

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الوكيل الاخباري- أعلن المدعي العام في ولاية نيويورك، أن ”منظمة ترامب“، المجموعة المملوكة لعائلة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مستهدفة بتحقيق جنائي.

وقالت المتحدثة باسم المدعي العام ”أبلغنا منظمة ترامب بأن تحقيقنا حول المنظمة لم تعد طبيعته محض مدنية“، مضيفة ”نحقق الآن بشكل نشِط حول منظمة ترامب في مسائل جنائية، جنبا إلى جنب مع المدعي العام في مانهاتن“.

وتضم منظمة ترامب مئات الشركات المرتبطة بدونالد ترامب أو أقرباء له، خصوصا فنادق وشركات عقارية وملاعب للغولف.

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ويجري التحقيق بشكل سري أمام هيئة محلفين كبيرة، وحصل المدعي فانس في شباط على بيانات حول دخل دونالد ترامب في السنوات الثماني الأخيرة وكذلك عائدات ”منظمة ترامب“ بعد معركة قضائية طويلة.

 

المصدر: إرم

 




 

 


 

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