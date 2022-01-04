الأربعاء 05-01-2022
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 04-01-2022 11:59 م

تحقيق فرنسي بشبهة محاولة اغتيال "إرهابية" برالي دكار في السعودية

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الوكيل الاخباري - أعلنت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، الثلاثاء، أنها فتحت تحقيقًا أوليًا بشبهة محاولة اغتيال، بعد الانفجار الذي وقع الخميس الماضي في رالي دكار الصحراوي المقام في السعودية والذي استهدف سيارة سائق فرنسي وأدى الى تعرضه لإصابات بالغة.

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وجاء في بيان صادر عن النيابة " فُتح تحقيق أولي في عدة محاولات اغتيال على صلة بمنظمة إرهابية"، مضيفة أن جميع ركاب السيارة الخمسة، بمن فيهم السائق، كانوا فرنسيين.


ولم يذكر البيان مزيدًا من التفاصيل بشأن الانفجار الذي وقع في جدة وأدى الى إصابة السائق فيليب بوترون بجروح بالغة في ساقه وخضوعه لعملية جراحية في السعودية قبل العودة إلى فرنسا.


وكانت السلطات السعودية استبعدت السبت ارتكاب عمل إجرامي لتفسير ما وصفته بـ"الحادث" وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا عبر تويتر أكدت فيه أنه "لا يوجد أي شبهات في الحادث".


لكن وزارة الخارجية الفرنسية دعت رعاياها إلى "اتخاذ أقصى درجات اليقظة من مخاطر أمنية"، مضيفة "ثمة تحقيقات تجريها السلطات السعودية لمعرفة أسباب الحادث ولا يمكن استبعاد العمل الاجرامي"، مشيرة إلى أن "التهديد الإرهابي مستمر في المملكة العربية السعودية".


وكان السباق الأسطوري، المعروف سابقًا باسم باريس-دكار، ينطلق من العاصمة الفرنسية في طريقه إلى عاصمة السنغال كمحطة أخيرة.


لكن التهديدات الأمنية على طول المسار في شمال إفريقيا أدت الى نقله الى أميركا الجنوبية في العام 2009 قبل أن يحط الرحال في السعودية منذ العام 2020.

 




 

 


 

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