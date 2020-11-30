تحليق كثيف لطيران الاحتلال فوق الأراضي اللبنانية

الوكيل الإخباري - شهدت الأراضي اللبنانية، اليوم الاثنين، تحليقا مكثفا لطائرات الاحتلال الحربية ، على علو متوسط ومنخفض، حيث نفذت القوات الجوية التابعة للاحتلال غارات وهمية فوق عدة مناطق.



وحلق الطيران الحربي فوق أجواء مدن الجنوب اللبناني، واستمر تحليقه من مدينة النبطية وصولا إلى منطقة إقليم التفاح، حيث نفذ غارات وهمية على علو منخفض، وتابع التحليق مجرى نهر الليطاني، وسجلت العاصمة بيروت، وضواحيها تحليقا مكثفا للطيران الحربي الإسرائيلي.



كما شهدت أجواء المدينة الساحلية، صيدا، وشرقها، تحليقا للطيران الإسرائيلي على ارتفاع متوسط.



وشوهدت الطائرات الحربية فوق قضاء جبيل، حيث حلقت بشكل مكثف وعلى علو متوسط في أجواء بلدة المتن، وفوق أعالي كسروان، فيما سجلت المناطق الحدودية، تحليقا مكثفا لطيران الاحتلال ، على ارتفاع منخفض جدا، فوق مناطق حاصبيا والعرقوب، وصولا إلى مرتفعات جبل الشيخ، والجولان السوري.



اضافة اعلان

المصدر : روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





