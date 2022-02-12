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السبت، 12-02-2022 01:22 م

تحييد 3 إرهابيين من 'بي كا كا' بغارات تركية شمالي العراق

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الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 3 إرهابيين من تنظيم "بي كا كا" بغارات جوية على معاقل التنظيم شمالي العراق.

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وذكرت الوزارة في تغريدة على حسابها في "تويتر" السبت، أن قواتها تواصل مكافحة الإرهاب والإرهابيين بكل حزم.


وقالت الوزارة :"نتيجة لعملياتنا التي واصلناها بعزم ، تم تحييد إرهابيين اثنين من تنظيم بي كا كا في منطقة حفتانين، وإرهابي واحد من التنظيم في سنجار شمال العراق بغارات جوية، و ستتواصل عملياتنا بشكل فعال ضد الإرهابيين"..


يُذكر أن تنظيم "بي كا كا"، يتخذ من جبال قنديل وجبل سنجار شمالي العراق، معقلا له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.

 

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