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السبت، 12-12-2020 03:10 م

بالذخيرة الحية بطلقات مدفعية

تدريبات تركية قطرية عسكرية في الدوحة

تدريبات
من المصدر


الوكيل الإخباري - أفادت وزارة الدفاع التركية، السبت، بأن قواتها في قيادة القوات القطرية التركية المشتركة بالدوحة أجرت تدريبات مع عناصر من القوات الخاصة القطرية.

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وكانت العاصمة القطرية الدوحة شهدت افتتاح مقر قيادة القوات القطرية التركية المشتركة في 14 ديسمبر 2019، بحضور كبار القادة العسكريين من البلدين.

وقالت الوزارة إن القوات التركية العاملة في قيادة القوات القطرية التركية المشتركة وعناصر بقيادة القوات الخاصة القطرية، أجرت السبت في الدوحة تدريبات بالذخيرة الحية بطلقات مدفعية "العاصفة هاوتزر" عيار 155/22 مم.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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