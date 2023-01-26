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الخميس، 26-01-2023 01:12 م

تدريبات للقوات الجوية الروسية والبيلاروسية على نشر سلاح الطيران

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الوكيل الاخباري- تقوم روسيا وبيلاروس، في إطار المناورة المشتركة للطيران التكتيكي للقوات المسلحة لدولة الاتحاد، بالتدريب على إعادة نشر سلاح الطيران في المطارات العملياتية.

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صرحت بذلك الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع البيلاروسية، حيث تابع تقرير صادر عنها بأن التدريب يشمل المهام المتعلقة بإعادة نشر سلاح الطيران في المطارات العملياتية كجزء من مناورات الطيران التكتيكي لدولة الاتحاد، بما في ذلك في المطارات الموجودة على أراضي روسيا، حيث يجري التدريب عليها أيضا".

ويتابع التقرير أن الأطقم الجوية تعمل كأهداف تحكم لفحص قوات الدفاع الجوي أثناء الخدمة، فيما أضافت وزارة الدفاع البيلاروسية أن أطقم المروحيات تتدرب في ساحة التدريب في بريستسكي على الهبوط بالمظلات وبدونها لوحدات قوات العمليات الخاصة".

 

روسيا اليوم

 

 




 

 


 

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