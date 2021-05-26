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الأربعاء، 26-05-2021 08:32 م

تدريب مصري باكستاني على استهداف المقاتلات لأول مرة

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع المصرية انطلاق فعاليات التدريب المصري الباكستاني (حماة السماء - 1) لقوات الدفاع الجوي.

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وأوضحت مصادر، أن فعاليات التدريب المصري الباكستاني (حماة السماء - 1) لقوات الدفاع الجوي المشتركة، ينفذ لأول مرة بجمهورية مصر العربية ويستمر لعدة أيام.


ووفقا للقوات المصرية يشتمل التدريب على العديد من الأنشطة والفعاليات والتي تتضمن تبادل الخبرات التدريبية فى مجال الدفاع الجوى فى ظل تطور أسلحة الهجوم الجوي وأساليب مواجهتها، كذلك التدريب على تأمين المجال الجوي والدفاع عن الأهداف الحيوية.


وقد تم الإعداد والتخطيط الجيد لتنفيذ الأنشطة والأهداف التدريبية المخططة للتدريب بما يساهم فى الوصول بالقوات المشتركة للاحترافية العالية، وتحقيق أقصى استفاده ممكنة من التدريب بالشكل الذي يؤدي إلى تخطيط وإدارة العمليات بكفاءة عالية لتوحيد المفاهيم بين القوات المشاركة.


يأتي تدريب (حماة السماء - 1) في ضوء علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والباكستانية، ولتعظيم الاستفادة من القدرات الثنائية لكلا الجانبين.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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