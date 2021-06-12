السبت 12-06-2021
الوكيل الاخباري

5 وفيات و310 إصابات كورونا جديدة في المملكة اليوم

الخدمة المدنية توضح أسباب تعيين خريجي الدفعة الرابعة من برنامج الدبلوم المهني

السماح لصيادي العقبة بالصيد في المناطق العميقة

مع عودة السياحة.. نشطاء يطلقون هاشتاغ #الأردن_يتنفس_زين

توفير 55 فرصة عمل مؤقتة بإربد

وزير التنمية لـ الوكيل : صرف مستحقات تكافل 3 خلال أيام

بلعاوي لـ الوكيل : لا أعراض خطيرة طويلة المدى لجميع اللقاحات بالعالم

القبض على محتال أجنبي يستخدم الدولار الأسود - صورة

وفاتان جديدتان بكورونا في فلسطين

السعودية: اقتصار الحج على 60 ألف حاج من مواطنيها لعام 2021

السبت، 12-06-2021 02:46 م

تدشين أول سفينة شحن سورية مصنعة محليا

60c496b34c59b74c31148b0a


الوكيل الاخباري- دشنت محافظة طرطوس أول سفينة شحن سورية مصنعة بخبرات محلية، وعامت "فرح ستار" صباح اليوم تحضيرا لانطلاق أولى رحلاتها حول العالم.

 وتم تعويم السفينة في ميناء بانياس خلال حفل شارك فيه مسؤولو المحافظة.

وذكرت وكالة سانا أن حمولة السفينة تصل إلى 567 طنا، وطولها 35 مترا، وعرضها 8.10 متر، ومزودة بمحركين استطاعة كل محرك 750 حصانا، وبخزانات وقود تكفي للإبحار شهرا كاملا دون الحاجة لإعادة التزود بالوقود.

ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية، عن صانع السفينة، خليل بهلوان، أن الباخرة تضاهي المواصفات الأوروبية، واعتبر أن ذلك الإنجاز "انتصارا لسوريا ورسالة للغرب أن سوريا غنية بالخبرات والمبدعين القادرين على الصمود والإبداع"، حسب الصحيفة.

اضافة اعلان
 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
60c4a2ad42360421e27f17ad

عقد مؤتمر صحفي لبايدن بعد اجتماعه مع بوتين

60c4a5fc4c59b743d96b1c8a

أمير قطر يبعث برقية تهنئة للرئيس الروسي

6_2021-637484078537949128-794

اجتماع غير عادي لوزراء الخارجية العرب

766

ماكرون يعرض إعادة ضبط العلاقات مع بريطانيا إذا التزم جونسون بالبريكست

مكة

السعودية: اقتصار الحج على 60 ألف حاج من مواطنيها لعام 2021

djerad-vote-5350312462913986171_n-660x330-1

الجزائر: الانتخابات التشريعية ترتكز على 3 مبادئ

أخبار متعلقة
1

مصر.. كراكة عملاقة جديدة لتوسعة قناة السويس

سفينه

غرق أكبر سفينة دعم لوجستي للجيش الإيراني - صور

حريق-سفينة-بحرية

شاهد .. النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من ٢٠٠ راكب في اندونيسيا

60b2d28e4236047d9550aa36

بريطانيا تعتزم بناء سفينة للترويج لتجارتها الخارجية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي

ميناء

إسبانيا .. إصابة 3 أشخاص وفقدان 2 جراء انقلاب سفينة شحن في ميناء

60ab39e64236044ad11bb502

رئيس هيئة قناة السويس يكشف آخر مستجدات التعويض في قضية السفينة 'إيفر غيفن'