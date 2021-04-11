تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه جازان بالسعودية

الوكيل الإخباري - أعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي وطائرة بدون طيار مفخخة أطلقهما الحوثيون باتجاه محافظة جازان في المملكة العربية السعودية .



وقالت القيادة العامة للتحالف في بيان لها، إن "محاولات المليشيا الحوثية العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، تم صدها وإحباطها".

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وأضاف: "محاولات المليشيا الحوثية العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في السعودية ".



وتابع: "نتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

المصدر : روسيا اليوم

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