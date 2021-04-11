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الأحد، 11-04-2021 09:38 م

وفق التحالف العربي

تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه جازان بالسعودية

حوثي
من المصدر


الوكيل الإخباري - أعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي وطائرة بدون طيار مفخخة أطلقهما الحوثيون باتجاه محافظة جازان في المملكة العربية السعودية .

وقالت القيادة العامة للتحالف في بيان لها، إن "محاولات المليشيا الحوثية العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، تم صدها وإحباطها".

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وأضاف: "محاولات المليشيا الحوثية العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في السعودية ".


وتابع: "نتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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