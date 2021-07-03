تدهور الوضع الأمني في أفغانستان

الوكيل الإخباري- قال أمين عام منظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستانيسلاف زاس، إن الوضع في شمال أفغانستان بدأ بالتدهور، ويثير قلقا جديا لدى المنظمة.



وشدد زاس، على ضرورة مساعدة طاجيكستان في مجال ضمان أمن حدودها الجنوبية.

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وأضاف، "في الواقع، يزداد الوضع في أفغانستان سوءا. لن أقول إنه كارثي، لا، لكن الوضع هناك، بالطبع، يثير القلق الجدي. وهناك إدراك واضح لضرورة تقديم المساعدة لطاجيكستان تحديدا لضمان أمن الحدود الطاجيكية- الأفغانية".

وذكر زاس، أنه، زار أجزاءً مختلفة من هذه الحدود، وتفحص باهتمام تجهيزات القوات والحياة اليومية للناس هناك. وأكد ضرورة دعم ومساعدة الحرس لضمان الأمن على هذه الحدود . وقال "قدمت بلادنا على المستوى الثنائي المساعدات لطاجيكستان. ونقوم حاليا بتطوير برنامج هادف مشترك بين دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي لتعزيز الحدود الطاجيكية- الأفغانية".



وأشار، إلى أن المنظمة تسجل وقوع مناوشات عبر الحدود مع "طالبان"، مما أسفر عن وقوع إصابات على الجانب الطاجيكي.

المصدر: روسيا اليوم