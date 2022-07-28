الخميس 28-07-2022
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الخميس، 28-07-2022 04:51 م

تراجع البطالة في الولايات المتحدة

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الوكيل الاخباري- تراجع عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة للمرة الأولى في أربعة أسابيع، ووفقا لبيانات أمريكية فقد بلغت 256 ألفا.

وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية عن انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية 5 آلاف طلب إلى 256 ألفا في الأسبوع المنتهي في الـ23 من يوليو الجاري.

وكان عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة بلغ في الأسبوع السابق مستوى 261 ألفا.

وتوقع محللون استطلعت آراءهم بوابة DailyFX زيادة في المؤشر (الأسبوع المنتهي في الـ23 من يوليو الجاري) إلى 253 ألفا.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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