تراجع وفيات حوادث السير في السعودية لأكثر من النصف

الوكيل الإخباري- قال مسؤول سعودي، السبت، إن المملكة العربية السعودية التي كانت واحدة من أكثر الدول التي تسجل وفيات بحوادث السير في العالم، استطاعت في غضون خمس سنوات، خفض نسبة الوفيات لأكثر من النصف.



وكان رئيس برنامج التحول الوطني، محمد التويجري، يتحدث في مؤتمر حكومي بمناسبة مرور خمس سنوات على ”رؤية 2030″، وهي خطة تنمية وتطوير عملاقة، عندما قال إن عدد الوفيات السنوية انخفض من تسعة آلاف إلى نحو أربعة آلاف وفاة.



وأوضح التويجري أن عدد وفيات حوادث السير انخفض بنسبة 51 بالمئة من خلال تطوير منظومة المرور والسياسات التي أطلقت لخفض عدد الحوادث والوفيات الناجمة عنها.

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المصدر: إرم