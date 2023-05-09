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الثلاثاء، 09-05-2023 04:47 م

تراس تزور تايوان في "مواجهة سلوك الصين المعادي"

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الوكيل الإخباري - من المقرر أن تزور رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تراس، تايوان الأسبوع المقبل لإلقاء خطاب حول الديمقراطية في مواجهة "السلوك العدواني المتزايد من الصين"، حسبما أعلن مكتبها.

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وقال المتحدث باسمها إن تراس ستلقي خطابا رئيسيا أمام إحدى المؤسسات البحثية لإظهار "التضامن مع تايوان حيث تواجه تهديدا متزايدا من الصين".


ومن المتوقع أيضا أن تلتقي بمسؤولين كبار بالحكومة التايوانية.


وقالت تراس قبيل زيارتها المقررة الأسبوع المقبل: "تايوان منارة للحرية والديمقراطية"، مضيفة: "إنني أتطلع إلى إظهار التضامن مع الشعب التايواني شخصيا في مواجهة السلوك العدواني المتزايد وخطابات النظام في بكين".


وألقت تراس، التي كانت أيضا وزيرة الخارجية في عهد رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون، خطابات في جميع أنحاء العالم مع التركيز على الوقوف في وجه الصين منذ استقالتها من منصب رئيس الوزراء في أكتوبر الماضي بعد 44 يوما فقط من تسلم منصبها.

 

RT

 




 

 


 

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