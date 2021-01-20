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الأربعاء، 20-01-2021 12:21 ص

ترامب: أنا أول رئيس منذ عقود لم يخض حربا جديدة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب


الوكيل الاخباري - تباهى الرئيس الاميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، في خطاب وداعي بأنه "وحد" العالم في وجه الصين ولم يشن حربا جديدة خلال ولايته.
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وقال بحسب مقتطفات من الخطاب الذي قال البيت الأبيض إنه سيوزعه لاحقا "لقد أعدنا احياء تحالفاتنا ووحدنا أمم العالم لمواجهة الصين أكثر من أي وقت مضى".

وأضاف "انا فخور خصوصا بأنني أول رئيس منذ عقود لم يخض حربا جديدة".

ودعا الرئيس دونالد ترامب الأميركيين في كلمة لمناسبة انتهاء ولايته، إلى "الصلاة" من أجل نجاح الإدارة المقبلة للرئيس المنتخب جو بايدن.

وقال الرئيس المنتهية ولايته بحسب مقتطفات من خطاب قال البيت الأبيض إنه سيبث لاحقا، "هذا الاسبوع، سيتم تنصيب إدارة جديدة ونحن نصلي من أجل أن تنجح في ابقاء أميركا آمنة ومزدهرة".

واعتبر أن الولايات المتحدة ليست أمة وديعة تحتاج الحماية ممن يختلفون معها في النهج، مضيفا "نحن بصدد إعادة الجنود الأميركيين إلى الولايات المتحدة".

وقال "استعدنا فكرة أنه لا أحد في الولايات المتحدة بلا صوت مسموع"، و"أطلقنا أعظم حركة سياسية في تاريخ الولايات المتحدة".

"أريدكم أن تعرفوا أن الحركة التي أطلقناها ليست إلا البداية"، وفق ترامب الذي أضاف أن "العنف السياسي تعد وهجوم على كل ما يعتز به الأميركيون".

وتحدث عن إنجاز اتفاقيات سلام وصفها بـ "التاريخية" في منطقة الشرق الأوسط، وعن بناء "أعظم اقتصاد في التاريخ".

 




 

 


 

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