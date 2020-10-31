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السبت، 31-10-2020 09:02 ص

ترامب: أنتم محظوظون لأنني رئيسكم

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الوكيل الاخباري-  قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الأمريكيين سيحرمون من الكهرباء والتدفئة في حال فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 3 نوفمبر.

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وأضاف ترامب في كلمة توجه بها إلى أنصاره في ولاية ويسكونسن، أمس الجمعة، أن "بايدن تعهد بتدمير صناعة النفط الأمريكية بأكملها، ولن يكون هناك تكسير (استخراج الهيدروكربونات عن طريق التكسير الهيدروليكي)، ولا مصادر للطاقة ...  لن تكون هناك تدفئة في الشتاء، ولن تعمل مكيفات الهواء في الصيف، ولن تكون هناك كهرباء ... أنتم محظوظون لأنني رئيسكم!".


ووسع ترامب في وقت لاحق قائمة الخدمات، التي سيفقدها الأمريكيون في حال فاز بايدن، وقال في كلمة أمام أنصاره في ولاية مينيسوتا: "لن تكون هناك مدارس، ولا تخرج ، ولا حفلات زفاف، ولا 4 يوليو (عيد الاستقلال)، لن يكون هناك مستقبل للشباب الأمريكي ".

 

المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

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