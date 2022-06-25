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السبت، 25-06-2022 01:08 م

ترامب: إلغاء حق الإجهاض هو أكبر انتصار للحياة

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الوكيل الإخباري - وصف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء حق الاجهاض بأنه أكبر انتصار للحياة، أصبح ممكنا بفضل قراره ترشيح 3 من أصل 9 قضاة في المحكمة العليا.

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وقال ترامب: "يعد قرار اليوم أكبر انتصار للحياة منذ جيل، إلى جانب القرارات الأخيرة الأخرى التي أصبحت ممكنة فقط لأنني فعلت كل ما وعدت به، بما في ذلك ترشيح وإدراج 3 مدافعين أقوياء ومحترمين عن الدستور في المحكمة العليا الأمريكية".


وسبق أن انتقد الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، بشدة قرار المحكمة العليا بإلغاء حق الإجهاض. وذكر في خطاب ألقاه بهذا الخصوص أيضا القضاة الذين تم ترشيحهم أثناء رئاسة ترامب، قائلا إنهم بالذات كانوا في قلب قرار "تغيير حكم القانون وإلغاء الحق الأساسي للمرأة" في الولايات المتحدة.


وأعادت المحكمة العليا الأمريكية، أمس الجمعة، في القضية "روو ضد وويد" لعام 1973 واعتمادا على ذلك ألغت الحق الدستوري في الإجهاض، مما يسمح للولايات المتحدة بالإشراف على القوانين في هذا المجال بشكل مستقل.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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