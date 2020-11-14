السبت 14-11-2020
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السبت، 14-11-2020 01:04 ص

ترامب : الايام القادمة ستكشف من هو رئيس الولايات المتحدة

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الوكيل الاخباري - تقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة، ببطء نحو الاعتراف بأنه لن يكون رئيسًا بعد 20 يناير كانون الثاني المقبل، على الرغم من عدم اعتراف بخسارته، وهو ما برز لدى حديثه عن تعهد إدارته بعدم إصدار أوامر بإغلاق جديد بسبب فيروس كورونا.

وقال ترامب، في أولى تصريحاته العلنية منذ أيام، "لن أفعل - لن تقوم هذه الإدارة بالإغلاق. مهما حدث في المستقبل - من يعرف أي إدارة ستكون؟ أعتقد أن الوقت سيخبرنا - لكن يمكنني أن أخبركم أن هذه الإدارة لن تذهب إلى الإغلاق".


وهذه هي المرة الأولى التي لا يتمسك فيها ترامب بأنه فاز بالسباق الرئاسي، مثلما ردد ذلك من قبل عدة مرات.

ويتوقف استعداد ترامب لاحتمالية أنه تكون هناك إدارة مختلفة العام المقبل على إلى أي مدى هو مستعد للاعتراف بنتائج الانتخابات.

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وفي حين أنه لم يذهب إلى أبعد من ذلك بالقول علنًا إنه سيغادر منصبه قريبًا، إلا أن ترامب ألمح لاحتمالية ذلك.


وقال: "هذه الإدارة لن تذهب، تحت أي ظرف من الظروف، إلى الإغلاق".  

 

المصدر - CNN 


 




 

 


 

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