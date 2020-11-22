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الأحد، 22-11-2020 07:40 ص

بحسب تغريدة له

ترامب: المعطيات المتوفرة عن التزوير تكفي لتغيير نتائج الانتخابات

ت
دونالد ترامب


الوكيل الإخباري - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المعطيات المتوفرة لديه عن التزوير تكفي لتغيير نتائج التصويت في أربع ولايات، وبالتالي نتائج الانتخابات الرئاسية في كل البلاد.

وأضاف ترامب، في تغريدة على "تويتر" أمس السبت: "لماذا يستعجل (المرشح الانتخابي الديمقراطي) جو بايدن، لتشكيل الحكومة عندما كشف المحققون الذين يعملون لصالحي مئات الآلاف من الأصوات المزورة، وهو ما يكفي لتغيير (النتائج) على الأقل في أربع ولايات، وهذا يكفي في النهاية ويزيد للفوز في الانتخابات".

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وتابع ترامب: "نأمل أن تجد المحاكم و/ أو المشرعون، الشجاعة لفعل ما هو مطلوب لضمان نزاهة الانتخابات والولايات المتحدة. العالم يراقب!".


جرت الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة يوم 3 نوفمبر، ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية الرئيسية، فاز فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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