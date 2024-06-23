الأحد 23-06-2024
الوكيل الاخباري
 

القناة الـ12 الإسرائيلية: انفجار دوى في حيفا فجرا

ترامب: بايدن المحتال سيجرنا إلى حرب عالمية ثالثة

كيف ستكون أسعار البنزين والديزل في الاردن الشهر القادم ؟

هام للأردنيين الباحثين عن فرص عمل

مدعوون للامتحان التنافسي بعدة مؤسسات - اسماء

من سلاح الدروع .. مقتل ضابط احتياط إسرائيلي في معارك جنوبي غزة

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت لحم

الحوثيون يعلنون استهداف سفن بميناء حيفا والبحر المتوسط

5 شهداء وعشرات المصابين بقصف اسرائيلي على غزة

وفيات الاحد 23/ 6/ 2024

الأحد، 23-06-2024 08:25 ص

ترامب: بايدن المحتال سيجرنا إلى حرب عالمية ثالثة

66776fe84c59b709e77748bc


الوكيل الاخباري- قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن الرئيس الحالي جو بايدن سيجر الولايات المتحدة قريبا إلى حرب عالمية ثالثة.

اضافة اعلان

 

وأضاف ترامب في خلال تجمع حاشد لأنصاره في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا: "في عهد جو بايدن المحتال، أسوأ رئيس في تاريخ بلادنا، العالم يشتعل، الرئيس يجرنا نحو حرب عالمية ثالثة، وسنجد أنفسنا قريبا في حرب عالمية ثالثة".

ووفقا لترامب فإن بايدن "يجب إقالته بسرعة" من منصبه.

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق أن "المشكلة الأكبر هي ما يقوله لروسيا والصين وكوريا الشمالية ... هذه الدول تضحك علينا، ولا تصدق ما يحدث لأمريكا".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
66779ab04c59b74aab481edd

ترامب يتعهد بإنهاء نزاع أوكرانيا فور فوزه بالانتخابات دون انتظار تنصيبه رسميا

4_news_1719118972

ثلاثة قتلى أحدهم شرطي بانفجار سيارة مفخخة في كولومبيا

0

الحوثيون يعلنون استهداف سفن بميناء حيفا والبحر المتوسط

WhatsApp Image 2024-06-22 at 11.54.19 PM

مسؤول أميركي: مزاعم الحوثيين باستهداف حاملة الطائرات آيزنهاور زائفة

1719082367806

الكونغو: مقتل 23 شخصاً في هجمات لميليشيات على قرى شرقي البلاد

d1b10f24-1059-450f-baea-b99baf239d4f-660x330

صفارات الإنذار تدوي مجددا في مستوطنة المطلة

أخبار متعلقة
66779ab04c59b74aab481edd

ترامب يتعهد بإنهاء نزاع أوكرانيا فور فوزه بالانتخابات دون انتظار تنصيبه رسميا

665b07554c59b73498659388

لافروف: الولايات المتحدة تغفر لنظام كييف كل تصرفاته

665ae8aa4c59b744b7027ed6

جنرال صيني يكشف أهداف استراتيجية واشنطن في المحيطين الهندي والهادئ

66554f0b4c59b7787b740944

بولندا تبرم مع واشنطن صفقة بقيمة 677 مليون يورو لشراء صواريخ أمريكية

6651740d4c59b75acb34487c

روسيا تتوعد بالرد على أي عدوان معلوماتي يستهدفها

665170344236043e430291e2

كينيدي جونيور يتهم ترامب وبايدن بانتهاك الحريات