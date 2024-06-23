ترامب: بايدن المحتال سيجرنا إلى حرب عالمية ثالثة

الوكيل الاخباري- قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن الرئيس الحالي جو بايدن سيجر الولايات المتحدة قريبا إلى حرب عالمية ثالثة.

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وأضاف ترامب في خلال تجمع حاشد لأنصاره في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا: "في عهد جو بايدن المحتال، أسوأ رئيس في تاريخ بلادنا، العالم يشتعل، الرئيس يجرنا نحو حرب عالمية ثالثة، وسنجد أنفسنا قريبا في حرب عالمية ثالثة".



ووفقا لترامب فإن بايدن "يجب إقالته بسرعة" من منصبه.



وأضاف الرئيس الأمريكي السابق أن "المشكلة الأكبر هي ما يقوله لروسيا والصين وكوريا الشمالية ... هذه الدول تضحك علينا، ولا تصدق ما يحدث لأمريكا".