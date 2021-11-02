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الثلاثاء، 02-11-2021 10:45 ص

ترامب: بايدن نام خلال مؤتمر المناخ لأنه لا يؤمن بهذه القضية

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الوكيل الإخباري-اعتبر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، نام خلال أعمال قمة المناخ في مدينة غلاسكو الإسكتلندية لأنه "لا يؤمن في الحقيقة بقضية التغيرات المناخية".

وقال ترامب، في بيان أصدره مساء الاثنين: "لم يستطع جو بايدن تحمل الاستماع إلى مثل هذا العدد من التصريحات حول الاحتباس العالمي الكاذب... ذهب بايدن إلى أوروبا للقول إن الاحتباس العالمي أعلى أولوية بالنسبة إليه، ونام فور ذلك أمام أعين العالم برمته، أثناء المؤتمر ذاته".

واعتبر السياسي الجمهوري أنه "لن ينام أبدا أي شخص" خلال مثل هذه الفعالية "في حال وجود تحمس وإيمان حقيقيين بهذه القضية له".

وفي وقت سابق من اليوم خطف الرئيس الأمريكي الحالي اهتمام وسائل الإعلام حيث بدا نائما خلال مؤتمر الأمم المتحدة الـ26 لأطراف الاتفاقية الإطارية الخاصة بتغير المناخ في غلاسكو.

وأشار صحفيون إلى أن بايدن لم يتمكن من إبقاء عينيه مفتوحتين خلال استماعه إلى كلمة كان يلقيها ناشط حقوق الإنسان، إيدي ندوب، الذي كان يتحدث عن تأثير التغيرات المناخية على حياة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.


ويستخدم كثيرا الرئيس الأمريكي السابق، منافس بايدن في انتخابات 2020، لقب "جو النائم" لتسمية الرئيس الأمريكي الحالي.

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روسيا اليوم

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