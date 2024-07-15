الإثنين 15-07-2024
الوكيل الاخباري
 

كاتب إسرائيلي: على إسرائيل أن تقبل أنها خسرت الحرب

التربية: ما أشيع حول تسريب أسئلة امتحانات التوجيهي قبل بدء الجلسات ليس صحيحاً على الإطلاق

انخفاض مساحات الأبنية المرخصة في المملكة 11% خلال 5 أشهر

أسئلة امتحان مبحث تاريخ الاردن لجميع الفروع الأكاديمية والمهنية

الحكومة : جميع خدماتنا ستكون إلكترونية اعتباراً من هذا التاريخ

بعد اصابتها .. فتاة بريطانية تطلق تحذيرا للفتيات من "الأكريليك "

وزير البترول المصري: نسعى للتوسع في إنتاج الغاز والنفط

أسعار الذهب في الاردن اليوم

زعيم حزب إسرائيل بيتنا: جنودنا يعانون من الكوابيس

ترامب بعد محاولة اغتياله: "كان يفترض أن أكون ميتا"

الإثنين، 15-07-2024 10:56 ص

ترامب بعد محاولة اغتياله: "كان يفترض أن أكون ميتا"

111


الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست"، بعد نجاته من محاولة اغتيال السبت خلال تجمّع انتخابي في بنسلفانيا: "كان يفترض أن أكون ميتًا"، مشيرًا إلى أنها كانت تجربة "سريالية".

اضافة اعلان


وأضاف ترامب للصحيفة من طائرته في طريقه إلى ميلووكي لحضور المؤتمر الوطني العام للحزب الجمهوري، حيث من المقرر أن يؤكد ترشيحه للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر: "لم يكن من المفترض أن أكون هنا، كان يفترض أن أكون ميتًا"، وفقًا لفرانس برس.


وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب روى "تجربة سريالية" وهو يضع ضمادة بيضاء تغطي أذنه اليمنى.


وتابع ترامب أنه لو لم يمل رأسه قليلًا إلى اليمين لقراءة رسم بياني حول المهاجرين غير الشرعيين أثناء إلقاء خطابه في التجمع الانتخابي، لكان قد مات.
وقال: "بفضل حسن الحظ، أو بفضل الله، كثيرون يقولون إنني ما زلت هنا بفضل الله"، مشيدًا بعناصر جهاز الخدمة السرية لقتلهم مطلق النار.


وأضاف: "أردوه برصاصة واحدة بين عينيه. قاموا بعمل رائع. إنه أمر سريالي بالنسبة إلينا جميعًا"، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.


واحتلت صورة ترامب رافعًا قبضته بعد إطلاق النار عليه فيما كان عناصر من جهاز الخدمة السرية يرافقونه، عناوين الأخبار في كل أنحاء العالم، وانتشرت بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي.


وقال الرئيس الجمهوري السابق للصحيفة: "يقول كثيرون إنها الصورة الأكثر تميزًا التي رأوها على الإطلاق. إنهم محقون، وأنا لم أمت. عادةً يجب أن تموتوا للحصول على صورة مميزة وشهيرة".


وقال ترامب إنه يعكف على إعادة كتابة الخطاب الذي أعده لإلقائه في مؤتمر الحزب الجمهوري بعد محاولة اغتياله، موضحًا أنه أعد "خطابًا قاسيًا جدًا" عن "إدارة (الرئيس الأميركي جو) بايدن الرهيبة. لكنني رميته" لاستبداله بخطاب يأمل أن "يوحد بلادنا".


إلا أنه أضاف: "لكنني لا أعرف إذا كان ذلك ممكنًا. الناس منقسمون جدًا".

 

سكاي نيوز عربية

 




 

 


 

إقرأ ايضا
علم_لبنان__ألوانه_ومعانيها،_وسبب_اختيار_هذا_الشكل_له

فيديو- حقيقة اندلاع حريق بمرفأ بيروت

1721032222513

السلطات التركية تنقذ 71 مهاجرا غير شرعي غرب البلاد

6694c7694c59b73d6a66922b

إعلان حالة التأهب الجوي في عموم أوكرانيا

1721026588541

بايدن: الانتخابات الأميركية ستكون "فترة اختبار" بعد إطلاق النار على ترامب

1721025088942

ناخبو رواندا يصوتون لاختيار رئيس وبرلمان للبلاد

6694b279423604620c2ce1c8

باكستان.. توقيف عمران خان وزوجته في تهم جديدة

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2024-07-15 at 9.19.43 AM

السلطات الأميركية : هذا ما عثرنا عليه بمنزل ومركبة منفذ الهجوم على ترامب

725

من 10 لـ15 دقيقة.. سر الفيديو "المختفي" لمحاولة اغتيال ترامب

WhatsApp-Image-2024-07-14-at-10.55.38-AM-1-820x462

صورة للتاريخ.. رصاصة الاغتيال على بعد سنتيمترات من رأس ترامب

10168763588373385889000024736083

هكذا تفاعل رؤساء العالم مع استهداف ترامب

66931de24c59b7467b3816bf

اتهامات واسعة .. من خطط ومن نفذ محاولة اغتيال ترامب؟

272624

قبل إطلاق النار على ترامب.. "تحذير خطير" لم ينصت له أحد