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الثلاثاء، 20-04-2021 09:09 ص

ترامب جاد في ترشحه مجددا للرئاسة

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الوكيل الاخباري- قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه يفكر بجدية في الترشح للرئاسة مجددا في عام 2024. 

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وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أجاب ترامب على سؤال بشأن فرص مشاركته في سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة قائلا: "أود في المقام الأول أن أقول إن هذا الأمر لا يزال بعيدا جدا"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه انطلاقا من نتائج الانتخابات الأخيرة، التي حاز فيها على أصوات أكثر من 75 مليون أمريكي، فإنه يحتفظ بمستوى عال من المساندة.

وشدد ترامب على أنه يأخذ هذه الفكرة على محمل الجد، وبكل جدية وأكثر، "ولكن من وجهة نظر قانونية، لا أود حتى الآن أن ينتشر هذا الأمر".

وكان الرئيس الأمريكي السابق ترامب قال في مارس الماضي إنه يعتزم اتخاذ قراره النهائي بشأن إمكانية إعادة الترشح لمنصب الرئاسة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في البلاد، التي ستجرى في عام 2022 .

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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