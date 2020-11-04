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الأربعاء، 04-11-2020 08:15 ص

يتهم الديمقراطيين بمحاولة سرقة الانتخابات

ترامب : خطاب فوزي بالانتخابات اليوم

ترا
دونالد ترامب


الوكيل الإخباري - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيلقي اليوم الأربعاء خطابا يعلن فيه عن فوز كبير، وفق تغريدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

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وجاء في تغريدته :

"لقد وصلنا إلى مستوى كبير، لكنهم يحاولون سرقة الانتخابات. لن ندعهم يفعلوا ذلك أبدا لا يمكن التصويت بعد إغلاق الاقتراع!".


من جهته، علق "تويتر" على تغريدة ترامب قائلا: "بعض أو كل المحتوى الذي تمت مشاركته في هذه التغريدة متنازع عليه ومن المحتمل أن يكون مضللا بشأن كيفية المشاركة في انتخابات أو عملية مدنية أخرى".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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