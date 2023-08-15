ترامب رداً على التهم الموجّة إليه: زائفة

الوكيل الإخباري - ندد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء بالاتهامات الموجهة إليه في ولاية جورجيا بمحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في هذه الولاية معتبرا أنها زائفة.



وكتب ترامب، المرشح لنيل تمثيل الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية عام 2024، على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" معلقا على لائحة الاتهام الصادرة بحقه: تبدو لي زائفة!

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وأضاف: لماذا لم يوجهوا التهمة لي قبل سنتين ونصف؟ لأنهم يريدون القيام بذلك وسط حملتي السياسية.



وكان القضاء في ولاية جورجيا الأميركية قد وجه أمس الإثنين إلى ترامب و18 شخصا آخر تهمة الابتزاز وارتكاب عدد من الجرائم سعيا لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020 في هذه الولاية الرئيسية.

