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السبت، 17-10-2020 12:34 م

ترامب ساخرا: في حال انهزامي سأغادر البلاد

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الوكيل الاخباري- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، خلال تجمع في إطار حملته الانتخابية في ولاية جورجيا، إنه قد يغادر البلاد في حال انهزامه أمام خصمه الديمقراطي جو بايدن.

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حيث قال بسخرية إن: "التنافس مع أسوأ مرشح في تاريخ السياسة الرئاسية يضعني تحت الضغط"، وتابع: "هل تتصورون لو انهزمت؟ طوال كل حياتي – ماذا سأفعل؟ سأقول إنني انهزمت أمام أسوأ مرشح في تاريخ السياسة".


لن يكون ترامب سعيدا بمثل هذه الخسارة في حال وقوعها، حسب ما أعلنه أمام أنصاره، فإنه كما أكد ساخرا "ربما يتعين عليّ مغادرة البلاد، لا أدري".

 

مؤسسة "مشروع لينكولن" الجمهورية التوجه، المعارضة لترامب والمساندة لجو بايدن، سارعت إلى نشر فيديو على موقع "تويتر" لما قاله سيد البيت الأبيض بشأن مغادرة البلاد في حال انهزامه، وأضافت متسائلة "هل هذا وعد؟".


سبق لترامب أن صرح بما سيفعله في حال خسارته أمام بايدن بمضامين متباينة حيث قال في شهر سبتمبر الماضي أمام أنصاره في كارولينا الشمالية: "لا أدري ما الذي سأفعله (في حال الانهزام) – لن أتحدث إليكم أبدا مرة أخرى".

 

ورد فريق حملة بايدن فورا بفيديو لكلام ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة المرشح الديمقراطي وصوته قائلا: "أنا جو بايدن، وأوافق على هذه الرسالة".

 

المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

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