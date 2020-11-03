الوكيل الاخباري- تشهد العاصمة الأمريكية واشنطن إجراءات أمنية استثنائية قبيل بدء الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، اليوم الثلاثاء.



ووضع البيت الأبيض تحت سياج أمني كبير، إلى جانب إغلاق شوارع العاصمة تحسبا لأي احتجاجات محتملة بين أنصار الرئيس الحالي، دونالد ترامب، ومعارضيه.

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وعلاوة على حراس البيت الأبيض من عناصر الخدمة السرية (المسؤولة عن سلامة القيادة العليا الأمريكية)، هناك أيضا 250 فردا من احتياطي الحرس الوطني، من المخطط أم يدعموا شرطة المدينة عند الضرورة.



وأكدت عمدة واشنطن، موريال باوزر، استعداد الشرطة لكل المفاجآت، قائلة إنها ترحب باحتجاجات سلمية لكنها حذرت من تحولها إلى أعمال عنف.



وقال مسؤولون في العاصمة الأمريكية إن 7 مجموعات على الأقل قدمت طلبات لإجراء مظاهرات احتجاجية خلال الأيام القادمة، فيما يتوقع أن تجري مظاهرات ضخمة على ساحة "حياة السود مهمة" قرب البيت الأبيض.



وذكرت العمدة أنها لا تنظر في إمكانية فرض حظر التجول في واشنطن العاصمة لكنها ستفعل ذلك إذا لزم الأمر.



وأمس الاثنين، قالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية، كايلي ماكيناني، لقناة "فوكس نيوز"، إن الرئيس ترامب سوف يتابع سير الانتخابات من داخل البيت الأبيض، مرجحة أنه سيمضي الليل فيه مع عدد من مستشاريه.



وتجري الانتخابات، التي يتنافس فيها الجمهوري ترامب مع نائب الرئيس السابق، الديمقراطي جو بايدن، على خلفية أزمة فيروس كورونا والمشاكل الاقتصادية الناجمة عن الجائحة.

المصدر: روسيا اليوم



