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الخميس، 17-12-2020 09:00 ص

بحسب تقرير لـ"سي إن إن"

ترامب قد يرفض مغادرة البيت الأبيض في يوم تنصيب بايدن

مغادرة
دونالد ترامب


الوكيل الإخباري - أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب أبلغ بعض مستشاريه بعزمه رفض مغادرة البيت الأبيض في يوم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

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ونقلت الشبكة في تقرير نشرته أمس الأربعاء عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن ترامب "يميل أكثر فأكثر إلى إنكار" هزيمته أمام بايدن في الانتخابات، حتى بعد مصادقة المجمع الانتخابي على فوز المرشح الديمقراطي.

 

وذكرت "سي إن إن": "في لحظات الإنكار العميق، أبلغ ترامب بعض مستشاريه بأنه سيرفض ترك البيت الأبيض في يوم التنصيب ولن يغادره إلا إذا أُنزل من على الدرج".


وأشار التقرير إلى أن عددا من مستشاري الرئيس دعوه إلى التخلي عن جهوده الرامية لمراجعة نتائج الانتخابات والشروع في وضع خطط لمستقبله السياسي لفترة ما بعد انتهاء ولايته، بما في ذلك إمكانية الترشح مجددا في انتخابات الرئاسة عام 2024، لكن ترامب يصر على رفض الاعتراف بهزيمته.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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