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الثلاثاء، 24-11-2020 08:36 ص

من خلال تغريدة له عبر تويتر

ترامب: قرار نقل السلطة لا يعني الموافقة على نتائج الانتخابات

ترامي
دونالد ترامب


الوكيل الإخباري - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن القرار الذي اتخذته إدارة الشؤون العامة (GSA ) ببدء عملية نقل السلطة إلى جوزيف بايدن، لا يعني أنه موافق على نتائج الانتخابات.

وأضاف ترامب، في تغريدة على "تويتر": "ما علاقة السماح الذي منحته إدارة الشؤون العامة للعمل التمهيدي مع الديمقراطيين، بالاستمرار في متابعة قضايانا في المحاكم المختلفة حول ما سيتم اعتباره أكثر الانتخابات فسادا في التاريخ السياسي الأمريكي؟ نحن نتحرك بأقصى سرعة".

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يوم أمس الاثنين، ذكرت شبكة CNN، أن GSA أبلغت بايدن باستعدادها لبدء إجراءات تسليم الرئاسة في البلاد.
بدوره أوصى ترامب، إميلي مورفي رئيس GSA، وكذلك أعضاء إدارته بـ "القيام بما هو ضروري" فيما يتعلق بالإجراءات الأولية المتعلقة بنقل وتسليم السلطة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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