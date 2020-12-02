ترامب لا يستبعد الترشح لانتخابات 2024

الوكيل الإخباري - ألمح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لمؤيديه إلى أنه سيرشح نفسه للرئاسة في عام 2024 إذا فشل في البقاء في هذا المنصب بعد نتائج انتخابات 2020.

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كذلك تحدث عدد من وسائل الإعلام في وقت سابق، عن نية ترامب الترشح للانتخابات الرئاسية سنة 2024.



ونقلت صحيفة "بوليتيكو"، عن ترامب قوله في كلمة أمام أعضاء اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري: "لقد كانت أربع سنوات رائعة. نحاول أن نكمل أربع سنوات أخرى. إذا لم يحدث ذلك، سأراكم بعد أربع سنوات".





وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن ترامب قد يعلن ترشحه لانتخابات عام 2024 بمجرد تأكيد فوز خصمه جو بايدن في عام 2020.



وقالت صحيفة "ديلي بيست"، أن ترامب عبر عن فكرة حدوث حدث يتعلق بالترشيح خلال أسبوع تنصيب جو بايدن رئيسا، أو في نفس اليوم.



هذا ولم يعترف ترامب حتى الآن بفوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، التي تم تنظيمها يوم 3 نوفمبر المنقضي.



المصدر: روسيا اليوم

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