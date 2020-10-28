الأربعاء 28-10-2020
الوكيل الاخباري

أسعار الذهب الأربعاء 28/10/2020

الصحة : الأردن دخل مرحلة ذروة تفشي كورونا

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

أجواء معتدلة الحرارة .. الأربعاء

الحموري للوكيل : 315 حالة كورونا تتلقى العلاج في القطاع الخاص منها 25 في خطر

وزير التربية والتعليم للوكيل : الوضع الوبائي هو من يحكم العودة للمدارس

الفراية للوكيل : نتابع الوضع الوبائي في النعيمة باربد والتقييم مستمر

72 وفاة و3988 اصابة بكورونا في المغرب

لبنان: 11 وفاة و 1809 إصابات جديدة بكورونا

أوكرانيا: 126 وفاة و6677 إصابة جديدة بكورونا




الأربعاء، 28-10-2020 08:44 ص

ترامب: لدينا أفضل القوات العسكرية في العالم

110-033340--_15e8a6ad487622_700x400


الوكيل الاخباري-قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن روسيا والصين تشعران بالغيرة من القوة العسكرية للولايات المتحدة.

اضافة اعلان

وتعهد ترامب، في حديثه إلى ناخبيه في ولاية ويسكونسن، بأنه في حالة إعادة انتخابه، فإنه وفريقه سيجعلون الولايات المتحدة أكبر منتج للسلع في العالم وسينهون اعتمادها على الصين.


مضيفا "لدينا أفضل القوات العسكرية في العالم، روسيا والصين تحسداننا، لم يعتقد أحد أننا قادرون على ذلك، لكن كل هذا تم في الولايات المتحدة، أسلحتنا النووية في أفضل حالاتها،آمل، فقط آمل ألا نضطر إلى استخدامها".


يذكر بأن ترامب أعلن في أكثر من مناسبة عن تطوير "صواريخ فائقة المخادعة" في الولايات المتحدة، تبلغ سرعتها 17 ضعف سرعة الصوت.


في أوائل سبتمبر، أعلن البنتاغون عن اختبارات ناجحة لنماذج أولية من الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت. في الوقت نفسه، اعترفت القيادة الأمريكية بأنها كانت وراء روسيا والصين في هذا المجال بخمس سنوات على الأقل.

 

المصدر: سبوتنيك


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ك

ترامب يشكك في عد الأصوات المتأخرة

ترك

حريق ضخم وإخلاء منازل جنوبي تركيا

_115095773_hi063990689

تطورات الحالة الصحية للرئيس الجزائري

5f985ff94c59b726ae76e2ee

مصرع 3 أشخاص بحادث انفجار ناقلة نفط روسية

5f982b094c59b773c234ed60

أرمينيا تُقيل عدداً من كبار مسؤولي الامن

sssssssssssssssssssss

مجلس الأمن يدعو الى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

أخبار متعلقة
202ece99f59bfcc8f58cbcf9a4b56334

واشنطن: المصادقة على تعيين أيمي باريت قاضية بالمحكمة العليا

1601464542120314668_620519898832321_378668648880679849_n

زوجة رئيس وزراء أرمينيا : سأحمي حدود وطني بنفسي

image (1)

دبي تحرز لقباً عالمياً

5357522048_35c1db3008_z

أمريكا .. نحو 300 ألف وفاة إضافية خلال جائحة كورونا مقارنة بالسنوات السابقة

كم

كوريا الشمالية تكشف عن صاروخها المرعب - صور

تقرير

تقرير استخباراتي أمريكي يكشف عن خطر يحدق بأمريكا