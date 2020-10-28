ترامب: لدينا أفضل القوات العسكرية في العالم

الوكيل الاخباري-قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن روسيا والصين تشعران بالغيرة من القوة العسكرية للولايات المتحدة.

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وتعهد ترامب، في حديثه إلى ناخبيه في ولاية ويسكونسن، بأنه في حالة إعادة انتخابه، فإنه وفريقه سيجعلون الولايات المتحدة أكبر منتج للسلع في العالم وسينهون اعتمادها على الصين.



مضيفا "لدينا أفضل القوات العسكرية في العالم، روسيا والصين تحسداننا، لم يعتقد أحد أننا قادرون على ذلك، لكن كل هذا تم في الولايات المتحدة، أسلحتنا النووية في أفضل حالاتها،آمل، فقط آمل ألا نضطر إلى استخدامها".



يذكر بأن ترامب أعلن في أكثر من مناسبة عن تطوير "صواريخ فائقة المخادعة" في الولايات المتحدة، تبلغ سرعتها 17 ضعف سرعة الصوت.



في أوائل سبتمبر، أعلن البنتاغون عن اختبارات ناجحة لنماذج أولية من الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت. في الوقت نفسه، اعترفت القيادة الأمريكية بأنها كانت وراء روسيا والصين في هذا المجال بخمس سنوات على الأقل.

المصدر: سبوتنيك



