الجمعة 06-11-2020
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الجمعة، 06-11-2020 02:02 ص

ترامب : لن نسمح بتزييف نتائج الانتخابات

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الوكيل الاخباري - قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب خلال كلمة له من البيت الابيض ان حملته قوية بالاصوات القانونية مشيرا الى انه إذا تم حساب الأصوات القانونية فسيفوز بالانتخابات من دون أدنى شك على حد قوله . 

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واضاف ترامب ان حملة بايدن رصدت أموالا طائلة للتغلب على حملته قائلا " لكنهم لم يتمكنوا من ذلك " . 

 

واشار ترامب ان ما حصل في فلوريدا وأوهايو يؤكد زيف الاستطلاعات التي كانت تتوقع هزيمته قائلا "مخالفات وتجاوزات وقعت خلال العملية الانتخابية " . 

 

وقال ترامب ان التصويت عبر البريد يفسد النظام الانتخابي الأميركي قائلا " هناك تلاعب كبير ومحاولات لسرقة الانتخابات وتزويرها ولن نسمح بحدوث ذلك " . 

 

 

 

 

 

 


 




 

 


 

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