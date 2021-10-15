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الجمعة، 15-10-2021 10:10 ص

ترامب مطلوب للشهادة بأمر قضائي في دعوى عنف

ترامب


الوكيل الإخباري - صدر أمر قضائي باستدعاء الرئيس السابق، دونالد ترامب، للإدلاء بشهادته الأسبوع المقبل، في دعوى قضائية رفعها نشطاء حقوقيون، قالوا إن حراسة ترامب اعتدوا عليهم خلال احتجاج عام 2015 بنيويورك.

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وذكرت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية أن قاضية محكمة ولاية نيويورك، دوريس إم غونزاليس، أمرت ترامب بالإدلاء بشهادته عبر الفيديو الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي، في 18 أكتوبر الحالي.


ويزعم المدعون أن حراس ترامب هاجموهم في سبتمبر 2015، بينما كانوا يتظاهرون ضد تصريحاته حول المهاجرين المكسيكيين، وحركة "حياة السود مهمة"، وذلك خارج برجه في نيويورك.


وكان ترامب أعلن عن ترشحه للرئاسة قبل ثلاثة أشهر من تلك الواقعة، وأدلى حينها بكلمة ندد فيها بتدفق من وصفهم بـ"المغتصبين ومهربي المخدرات" المكسيكيين إلى الولايات المتحدة.


وأمرت غونزاليس باستدعاء ترامب للشهادة في تلك القضية عام 2019، لكن ترامب الذي كان رئيسا آنذاك قال إنه لا يمكن إجباره على الإدلاء بشهادته.


ورفضت غونزاليس في يوليو الماضي محاولات من جانب ترامب، لإلغاء مذكرات الاستدعاء التي تطالبه بالإدلاء بشهادته في القضية.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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