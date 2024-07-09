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الثلاثاء، 09-07-2024 08:16 ص

ترامب: يبدو لي أن بايدن باق في السباق الرئاسي ولا يريد الاستسلام

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الوكيل الاخباري- استبعد مرشح الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب أن ينسحب منافسه الرئيس جو بايدن من السباق الرئاسي، رغم الضغوط التي يمارسها عليه حلفاؤه الديمقراطيون بسبب مخاوفهم إزاء صحته العقلية.

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وفي أول مقابلة تلفزيونية لترامب منذ المناظرة التي جرت بينه وبين بايدن في الشهر الماضي قال الرئيس الأمريكي السابق لشبكة "فوكس نيوز": "يبدو لي أنه باق فعلا في السباق فهو مغرور ولا يريد الاستسلام ولا يريد أن يفعل ذلك".

وفي مقابلته قدم ترامب أول وصف تفصيلي من جانبه للمناظرة التي نظمتها شبكة "سي إن إن" في أتلانتا وغالبا ما فقد خلالها بايدن سلسلة أفكاره وتحدث في بعض الأحيان بشكل غير متماسك.

وقال الملياردير الجمهوري في وصفه لأداء منافسه الديمقراطي في تلك المناظرة "سأخبرك لقد كانت مناظرة غريبة لأنه في غضون بضع دقائق كانت الإجابات التي قدمها بايدن غير منطقية إلى حد بعيد".

وأشار ترامب إلى أنه "تعمد عدم النظر كثيرا إلى بايدن بينما كان الرئيس يتحدث".

وقال "لقد ألقيت نظرة خاطفة عليه عندما كان في خضم إعطاء بعض الإجابات السيئة حقا".

وأضاف "لم تكن حتى إجابات لقد كانت مجرد كلمات مجمعة ليس لها أي معنى أو منطق".

يذكر أن أداء بايدن في المناظرة تسبب بحالة من الذعر والفوضى في معسكر الديمقراطيين، حيث صدرت دعوات له للانسحاب من السباق الرئاسي.

 




 

 


 

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