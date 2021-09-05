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الأحد، 05-09-2021 09:02 ص

ترامب يبيع فندقه في واشنطن المخطوط اسمه بحروف ذهبية

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الوكيل الاخباري- قال موقع"أكسيوس"أن الرئيس السابق دونالد ترامب يتفاوض على بيع فندقه بواشنطن، الحامل اسمه المخطوط بأحرف ذهبية، وسيكون ذلك بمثابة "قنبلة رمزية" سيستخدمها خصومه ضده، مستمتعين بها.

ونقل الموقع عن مصادر، أن المفاوضات بشأن بيع حقوق استخدام المبنى وصلت إلى مرحلة متقدمة، ولكن تفاصيل الصفقة لا تزال غير معروفة، وسيستغرق إبرامها وقتا طويلا.

وسيبيع ترامب حقوق التأجير لمطور عقارات يتفاوض بدوره مع شركات الفنادق التي ستدير العقار وتعيد تسميته، حاذفة تلك الحروف الذهبية. 

ويقع فندق ترامب في الشارع الرئيسي بواشنطن، على بعد 500 متر من البيت الأبيض، وكيلومتر واحد من مبنى الكابيتول.

ومثل الفنادق الأخرى، تتباهى خمسة أحرف ذهبية من لقب السياسي على واجهة المبنى متعدد الطوابق، وتم تصوير أنصاره خلال المسيرات الاحتجاجية للحملة الانتخابية لعام 2020 بنشاط على هذه الخلفية في الطريق من ساحة الحرية إلى الكونغرس و المحكمة العليا للولايات المتحدة.

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وتضررت أعمال ترامب الفندقية بشدة من جائحة كورونا.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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