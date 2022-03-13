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الأحد، 13-03-2022 08:34 ص

ترامب يتحدث عن آفاق الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة

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الوكيل الإخباري - قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، متحدثا عن آفاق الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة، إنه على الأغلب سيضطر للتحرك مرة أخرى.

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وأضاف ترامب في كلمة أمام تجمع لأنصاره في ولاية ساوث كارولينا: "قد نضطر إلى التحرك مرة أخرى".


ومن المعروف، أن ترامب لا يرد بشكل مباشر على السؤال عما إذا كان سيرشح نفسه للرئاسة مرة أخرى في عام 2024، وفقط يقول إنه مقيد بموجب القانون.

 

ولكن نشاطه السياسي العالي والتلميحات الدورية تسمح بالاستنتاج أن الرئيس الأمريكي السابق يخطط للتنافس على المنصب الرئاسي مرة أخرى.


وخلال كلمته الأخيرة، شدد ترامب على ضرورة منع "التزوير الانتخابي" مثل الذي يؤكد أنه حدث في عام 2020، عندما أصبح جو بايدن رئيسا للبلاد.


وأعلن ترامب أنه يجب على الجمهوريين اغتنام الفرصة والفوز في انتخابات التجديد النصفي لمجلس النواب بعد ثمانية أشهر.

 

روسيا اليوم



 




 

 


 

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