ترامب يتحدث عن الحرب العالمية الثالثة .. ماذا قال؟

الوكيل الإخباري -
قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في تجمع بمدينة ويلمنغتون، إنه يتمنى أن تكون توقعاته خاطئة بشأن احتمال نشوب حرب عالمية ثالثة لأن بلاده يديرها أشخاص "أغبياء" على حد وصفه.اضافة اعلان
وأضاف ترامب: "لقد كنت محقا بشأن أوكرانيا وتايوان، وآمل ألا أكون محقا بشأن الحرب العالمية الثالثة، لأن لدينا أشخاصا أغبياء يتعاملون مع مثل هذه الملفات".
وتابع: "يمكن أن ينتهي الأمر بحرب عالمية ثالثة لن تكون كأي حرب شهدناها من قبل لأن البلاد يديرها أغبياء"، وفقما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
واسترسل قائلا: "ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في خطابه الأخير كلمة النووي، قائلا:" ما كان للحرب الروسية الأوكرانية أن تندلع لو كنت رئيسا". ( سكاي نيوز
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