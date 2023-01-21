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السبت، 21-01-2023 02:24 م

ترامب يتخلى عن معركته مع الكونغرس بشأن عائدات الضرائب

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الوكيل الإخباري - تخلى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن معركة قضائية طويلة الأمد مع الكونغرس، بشأن الوصول إلى عائدات الضرائب الخاصة به عن ولاية نيويورك، وأبلغ قاضياً، مساء أمس الجمعة، في ملف مشترك مع لجنة تابعة لمجلس النواب أن القيادة الجمهورية الجديدة "ليس لديها أي اهتمام" بالوثائق.

وتعود القضية إلى عام 2019، عندما كان ترامب رئيساً، حيث رفع دعوى قضائية ضد لجنة المراجعة وتقديم التوصيات بشأن ميزانية الحكومة، بمجلس النواب، التي كان يقودها آنذاك، ريتشارد نيل، الممثل عن ولاية "ماساتشوسيتس" ومسؤولون بولاية نيويورك، بشأن قانون تم تمريره أخيراً، يعرف باسم قانون "تراست"، يعطى أعضاء الكونجرس طريقة للحصول على سجلات الضرائب للولاية الخاصة بالرئيس، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

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ولم تنته اللجنة إلى تقديم طلب للحصول على وثائق نيويورك، ولم يكن على القاضي أن يصدر حكماً حول مزاعم ترامب التي تطعن في صحة القانون.


وظلت القضية عالقة في الغالب خلال العامين التاليين، وكان القاضي يطلب بين الحين والآخر، تقارير عن الوضع من الأطراف.


والملف الأخير من محامي ترامب والقائم بأعمال المستشار العام لمجلس النواب، برفض القضية طواعية، كرر موقف ترامب بأن قانون "تراست"، لا يمكن أن ينطبق على رئيس سابق، مشيراً إلى التغيير الأخير في الظروف السياسية.

 

البيان

 




 

 


 

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