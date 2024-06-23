الأحد 23-06-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأحد، 23-06-2024 08:19 ص

ترامب يتعهد بإنهاء نزاع أوكرانيا فور فوزه بالانتخابات دون انتظار تنصيبه رسميا

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الوكيل الاخباري- تعهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال تجمع لأنصاره في فيلادلفيا بأنه في حال فوزه في الانتخابات سينهي نزاع أوكرانيا بشكل فوري، وقبل تنصيبه رسميا وتسلّمه مقاليد السلطة.

كما ندد بسياسات الرئيس جو بايدن التي قد تجر الولايات المتحدة قريبا إلى حرب عالمية ثالثة.

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ومن المقرر أن يجري بايدن وترامب مناظرتين قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر، الأولى في 27 يونيو والثانية في 10 سبتمبر.

وينتقد ترامب باستمرار سياسة بايدن وخاصة في ما يتعلق بدعم أوكرانيا، وأكد مرارا أنه قادر على حل الأزمة بأسرع وقت ممكن في حال انتخابه.

 




 

 


 

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