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الإثنين، 30-11-2020 10:46 ص

ترامب يتهم مؤسستين سياديتين في أمريكا بتزوير الانتخابات

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الوكيل الإخباري- اتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووزارة العدل، بأنهما قد يكونان متورطين في ”تزوير“ الانتخابات الرئاسية التي أفضت إلى فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن.

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وقال ترامب في لقاء صحفي عبر الهاتف مع شبكة ”فوكس نيوز“ الإخبارية أمس الأحد، إن ”الأمر برمته عبارة عن تزوير كامل“، مبديا ”تعجبه من عدم تحرك مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل تجاه هذا الأمر. لذلك اتهمهما بأنهما قد يكونان متورطين“.


وأضاف في اللقاء الذي استمر 45 دقيقة: ”بعد كل ما حدث لم يأت أحد ليقول لي إن مكتب التحقيقات الفيدرالي تمكن من القبض على الأشخاص المشاركين في المؤامرة ومخطط تزوير الانتخابات“، منتقدا في الوقت ذاته ”غياب رد فعل أو دور لوزارة العدل“.



 




 

 


 

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