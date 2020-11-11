الأربعاء 11-11-2020
الوكيل الاخباري

النتائج الأوليــة للدوائر الانتخابية للعاصمة عمان

أسعار الذهب الأربعاء 11/11/2020

وفيات الأربعاء 11/11/2020

النتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات -تحديث مستمر

فرصة لسقوط أمطار خفيفة اليــوم

تعرف على مراحل العملية الانتخابية حتى صدور النتائج النهائية واسماء الفائزين

الهيئة المستقلة للانتخاب : الفرز مستمر للان والنتائج النهائية عصر اليوم

وزير الصحة للوكيل : اضافة 350 سريراً في مبنى جديد داخل مستشفى الامير حمزة

42 مخالفة لمحلات تجارية رفعت الاسعار

النسب النهائية للاقتراع في الدوائر الانتخابية في المملكة




الأربعاء، 11-11-2020 08:40 ص

قبل الرحيل

ترامب يجري تغييرات مريبة في وزارة الدفاع

ترا
ترامب يرفض الاعتراف بهزيمته في الانتخابات


الوكيل الإخباري - كشفت تقارير صحفية أميركية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجري تغييرات "كاسحة ومريبة" في وزارة الدفاع (بنتاغون)، بعد خسارته انتخابات الرئاسة أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن.

اضافة اعلان

وأكدت شبكة "سي إن إن" الإخبارية أن ترامب قرر إقالة عدد من الموظفين العسكريين والمدنيين في الوزارة أو دفعهم إلى الرحيل، واستبدالهم بموظفين موالين له، وذلك بعد ساعات من إنهاء خدمات وزير الدفاع مارك إسبر وتعيين كرستوفر ميلر خلفا له، في خطوة أثارت قلق مسؤولي البنتاغون وقادة الحزب الديمقراطي.


ورحل 4 مسؤولين كبار منذ يوم الاثنين، هم إسبر ورئيس أركانه واثنان من أبرز المسؤولين المشرفين على السياسة والاستخبارات، حيث استبدلوا بموالين لترامب ومنهم "شخص مثير للجدل روج لنظريات المؤامرة ووصف الرئيس السابق باراك أوباما بأنه إرهابي".


وقال مسؤول عسكري كبير لـ"سي إن إن"، الثلاثاء: "يبدو أننا انتهينا من قطع الرؤوس في الوقت الحالي"، في إشارة إلى موجة عزل كبار موظفي الوزارة.

ومن المرجح أن تعزز هذه التحركات الشعور بالفوضى داخل البنتاغون بعد إقالة إسبر، الذي تخلى عنه ترامب بعد يومين فقط من إعلان فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن، في نتائج يرفضها الرئيس حتى الآن.


والمُعيّن الجديد المثير للجدل هو العميد المتقاعد أنتوني تاتا، الذي بات نائب وكيل وزارة الدفاع للسياسة، بدلا من جيمس أندرسون.


وكان تاتا مرشحا للمنصب ذاته في الصيف الماضي، لكن تم سحب ترشيحه بسبب معارضة الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بعد أن أدلى بتعليقات معادية للإسلام وروج لنظريات المؤامرة.


وفي 2018، كتب تاتا تغريدات على حسابه بموقع "تويتر"، قال فيها إن أوباما كان "زعيما إرهابيا فعل أكثر من إيذاء الولايات المتحدة وساعد الدول الإسلامية أكثر من أي رئيس في التاريخ".


ويُنظر إلى تاتا على نطاق واسع على أنه من الموالين لترامب، الذين حافظوا على دعمهم لرجل البيت الأبيض حتى عندما أشار الجمهوريون في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، إلى أنهم غير مستعدين لدعم ترامب، في وقت سابق من هذا العام.


ووفقا لمسؤول دفاع آخر، فقد غادر الأدميرال المتقاعد جوزيف كرنان وكيل وزارة الدفاع للاستخبارات والأمن منصبه أيضا، وعين بدلا منه عزرا كوهين واتنيك.
واكتسب كوهين واتنيك سمعة سيئة في مارس 2017، لتورطه المزعوم في أزمة "التجسس على شركاء ترامب بشكل غير لائق"، التي تحدثت عنها صحف أميركية.
وسيكون كاش باتيل رئيسا للأركان وفقما أكدت مصادر عسكرية لـ"سي إن إن"، علما أنه كان يشغل مؤخرا منصب مسؤول مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي، وكان من بين الأسماء المذكورة في مساءلة مجلس النواب لقرار الإدارة بتأجيل المساعدات العسكرية لأوكرانيا العام الماضي.


وقالت مصادر عسكرية إن باتيل تربطه علاقة عمل "وثيقة جدا" بميلر، الذي عينه ترامب وزيرا للدفاع.

 

المصدر : سكاي نيوز 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
جو

CNN: مسؤولو الأمن القومي الأمريكي لم يتلقوا توجيهات بنقل السلطة

image (1)

السعودية والعراق يتفقان على افتتاح منفذ جديدة عرعر الحدودي

5fab116d94d89

4 قرارات سيتخذها جو بايدن في اليوم الاول من توليه الرئاسة بشكل رسمي

1

الموافقة على فتح تحقيق حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية

ل

قافلة مساعدات إنسانية روسية لبلدة في سوريا

BeFunky-collage-2-3-1200x675

مستقبل إيفانكا ترامب بعد خسارة والدها للرئاسة

أخبار متعلقة
باي

في استطلاعات الرأي الأمريكي .. بايدن يقترب من خط النهاية

880248ef-4e51-4d7c-81d9-8a4a125870c9

ترامب : حالة من الفوضى ستعم البلاد

110-033340--_15e8a6ad487622_700x400

ترامب يكشف كيف سيقضي ليلته بعد الانتخابات

بايدن

أمريكا .. استطلاعات الرأي ترجح كفة بايدن على ترامب

110-033340--_15e8a6ad487622_700x400

ترامب: أنتم محظوظون لأنني رئيسكم

54c5ab8e957e6f062022accd8c7f1d2a

سرقة ملايين الدولارات من حملة ترامب الانتخابية