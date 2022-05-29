ترامب يحذر من نشوب حرب عالمية ثالثة

الوكيل الإخباري - أعرب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن مخاوفه من أن الصراع الحالي في أوكرانيا، يمكن أن يتسبب بحرب عالمية ثالثة، منوها بضرورة توجيه كل الجهود نحو إجراء مفاوضات لإنهائه.

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وقال ترامب في تجمع حاشد في وايومنغ: "أوكرانيا الآن دمرت، والسبب في ذلك هو غباء ما نقوله ونفعله.. قد ينتهي الأمر بحرب عالمية ثالثة بسبب غباء ما نقوله ونفعله".



وأضاف ترامب، "أوكرانيا تتفتت إلى أشلاء.. لم يرى أحد منا مثل هذا العدد من الأشخاص الذين قتلوا في صراع.. إنه أمر مروع، ولن يكون هنالك أي فائز.. يجب أن يعودوا إلى طاولة المفاوضات".



ولفت ترامب إلى بعض أفضال فترة حكمه، وقال إنه الرئيس الوحيد للولايات المتحدة في القرن الحادي والعشرين الذي لم تدخل روسيا في ظله في نزاعات مسلحة، "بينما في عهد جورج دبليو بوش فقدوا جورجيا، وفي عهد باراك أوباما فقدوا شبه جزيرة القرم، وتحت قيادة جو بايدن فقدوا كل شيء".

RT